بغداد – أعلنت الحكومة العراقية، امس، جمع أكثر من 5 ملايين طن من القمح المحلي للعام الحالي، بعد انتهاء عمليات الشراء التي بدأت في مايو/آيار.

وقال عبد الرحمن طوفان، مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب (حكومية) في بيان، إنه “تم انتهاء الموسم التسويقي وإغلاق كافة أبواب المراكز التسويقية في البلاد بعد تجاوز الكميات 5 ملايين و6 آلاف و836 طنا”.

وأوضحت طوفان أن “محافظة نينوى كانت الأولى بكمية الإنتاج التي بلغت 909 آلاف و357 طنا، تلتها محافظة صلاح الدين بـ703 آلاف و959 طنا”.

وحلت محافظة واسط ثالثا بـ550 ألفا و57 طنا، فيما حلت محافظة البصرة أخيرا بـ38 ألفا و976 طنا، وفق طوفان.

وأضاف المسؤول العراقي أن “مجموع كميات القمح التي تم استلامها في مراكز تسويق محافظات إقليم كردستان لهذا العام كانت 389 ألفا و745 طنا”.

وتشتري بغداد سنويا نحو طن من السوق العالمية لغرض خلطه مع القمح المحلي لأغراض الجودة، قبل توزيعه على المواطنين ضمن برنامج معتمد منذ تسعينيات القرن الماضي، يشمل توزيع مفردات البطاقة التموينية على عامة الشعب.

ويحتاج العراق إلى وصول مرحلة الاكتفاء الذاتي لنحو 5 ملايين طن سنويا من محصول القمح، وفقا لوزارة الزراعة.

الأناضول