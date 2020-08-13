ليبيا – استنكر رئيس لجنة الطاقة النيابية عيسى العريبي تصريحات سفير بريطانيا السابق لدى ليبيا والمستشار الماليّ بالاستثمارات الليبية الخارجيّة حاليًا بيتر ميلت، والتي هاجم فيها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

العريبي ندّد وفقًا للموقع الرسميّ التابع للمجلس بهذه التصريحات واصفًا إيّاها بالمرفوضة، وبأنّها لا تمثّل بريطانيا العظمى والصديقة، بل تمثّل مؤسسة الاستثمار التابعة لحكومة الوفاق المرفوضة، باعتبار أنّ السفير البريطانيّ السابق لدى ليبيا يتقاضى مرتباته منها؛ كونه مستشارًا خاصًّا لديها.

وأكّد على أنّ الشعب الليبي ومجلس النواب ماضيان نحو السلام والوئام والتوافق والاستقرار والنماء والوحدة العادلة، المتمثّلة في مبادرة رئيس مجلس النواب والتي أعلن عنها في القاهرة ضدّ دعاة الحرب والفوضى والتقسيم والاستفراد.