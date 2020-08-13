ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب سعيد امغيب أنّ تصرّفات مصطفى صنع الله الأخيرة وبياناته الكاذبة تفسّر سبب زياراته المتكرّرة لتركيا الفترة الماضية ولقائه مع اردوغان .

امغيب قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن هذه اللقاءات المشبوهة كانت من أجل إيجاد طريقة لإعادة تصدير النفط لتذهب عائداته الى الخزانة التركية بأيّ شكل كان، ولو كلّف ذلك توقّف الحياة بأكملها في كل ربوع البلاد بسبب إنقطاع الكهرباء والماء غربًا وشرقًا وجنوبًا؛ لأن الوجود التركي مرتبط ارتباطًا وثيقًا باستمرار ضخّ النفط.

وأضاف: “المدعو صنع الله ينفّذ ما يطلبه اردوغان من أجل استمرار الاحتلال التركي ووجود الإخوان المسلمين في السلطة، ولا يهمه ÷طلاقًا معاناة المواطنين في غياب الكهرباء”.