ليبيا – أعلن وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا دعمه لأحد عناصر الشرطة التابعين لوزارته بعد المقطع المتداول او ما أصبح يعرف باسم ” شرطي الدبدوب ” الذي ظهر فيه عنصر شرطة وهو يسلم ” دبدوب ” لفتاة بسيارة الشرطة .

ووجه باشاآغا رسالة لمدير مديرية أمن طرابلس ، يفيده فيها بأن ” شرطي الدبدوب ” تعرض للتشهير والإساءة المعنوية البالغة على الصعيدين الشخصين والإجتماعي .

ومن خلال مدير مكتبه ، وجه باشاآغا مدير أمن طرابلس بالعفو عن ” شرطي الدبدوب ” وإلغاء العقوبة التأديبية الصادرة بحقه مع ضرورة الإفراج عنه وإعادته لسابق عمله .

وتداول نشطاء على الانترنت عدة رسوم وكاركيتيرات ساخرة من الموضوع طالت باشاآغا نفسه فيما أطلق بعضهم على وزارته اسم ” داخلية الدبدوب ” وهو مادفعه على مايبدوا للتضامن مع الشرطي .

كما طالب باشاآغا مدير أمن طرابلس بالتنبيه على الموظفين بضرورة الإنضباط وعدم السماح لمن أسماهم ” المتربصين ” النيل من سمعة رجال الشرطة ، عقب تسرب هذا المقطع .

بعد توشيحه بوشاح الشجاعة .. إحتجاج بعد مقتل الشاب ( سراج الناجح ) بمنطقة الدريبي في #طرابلس برصاص مسلحين تابعين لداخلية الوفاق بقيادة فتحي باشاآغا #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/odmLI664m8 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 13, 2020

ويأتي ذلك بالتزامن مع جريمة قتل قام بها عناصر تابعين لداخلية باشاآغا في منطقة الدريبي بالعاصمة طرابلس بعد تصفية شاب من المنطقة يدعى سراج الناجح وحجز جثته مادفع أهالي المنطقة للخروج والتظاهر ضد القاتل الملقب ” المضغوط ” وهو تابع للداخلية .

المرصد – متابعات