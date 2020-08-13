ليبيا – أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه من الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط ، كاشفاً على أن قرارات تركيا أحادية الجانب بشأن التنقيب عن النفط تسبب التوترات.

ماكرون أكد في تغريدة على موقع “تويتر” أمس الأربعاء تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد على ضرورة إنهاء تركيا لهذه التحركات من أجل السماح بإجراء حوار سلمي بين الدول المجاورة والحلفاء داخل الناتو.

وكشف الرئيس الفرنسي على أنه قد قرر تعزيز الوجود العسكري الفرنسي مؤقتًا في شرق البحر المتوسط في الأيام المقبلة ، بالتعاون مع شركاء أوروبيين بما في ذلك اليونان.

وتأتي تصريحات الرئيس الفرنسي بالتزامن مع توقيع تركيا إتفاقية جدية مع حكومة السراج لتعزيز تواجدها شرق المتوسط وفي المياه الليبية المحاذية لليونان للتنقيب عن الغاز والنفط وفقاً للاتفاقية الموقعة مع السراج بشكل فردي.