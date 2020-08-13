الإمارات العربية – أكد بنك الإمارات دبي الوطني، الخميس، إنه يقوم حاليا بإجراء مباحثات مبدئية مع بنك لبنان والمهجر (بلوم)، أحد أكبر بنوك لبنان، بخصوص إمكانية الاستحواذ المحتمل على وحدته في مصر.

وذكر البنك في بيان، إن المباحثات ما تزال جارية وليس هناك ما يؤكد احتمال استكمال وإنجاز معاملة.

وأشار البنك الإماراتي، إلى أنه يقوم بشكل مستمر بتقييم الفرص المحتملة والتي تكون متاحة في مختلف الأسواق.

وتابع: “لن يتم إصدار إعلان آخر في هذا الخصوص، إلا في حال وجود تطورات جوهرية”.

كان بنك لبنان والمهجر ذكر في بيان، الثلاثاء، أنه يدرس خيارات استراتيجية من بينها بيع حصته في بنك بلوم مصر، وسط الأوضاع الحالية في بيروت، وللالتزام بقرارات مصرف لبنان المركزي بزيادة رأس المال.

وقال البنك اللبناني أنه تقدم بطلب للبنك المركزي المصري، للحصول على الموافقات اللازمة في هذا الشأن، والذي وافق مبدئيا على البدء في عملية الفحص النافي للجهالة.

كانت تقارير إعلامية ذكرت أن بنك لبنان والمهجر، يستهدف بيع وحدته في مصر في صفقة قد تحقق ما بين 250 مليون و300 مليون دولار، في وقت يسعى البنك اللبناني لزيادة رأسماله.

وتستهدف البنوك اللبنانية دعم أوضاعها المالية، في ظل أسوأ أزمة مالية واقتصادية تمر بها البلد العربي منذ الحرب الأهلية.

الأناضول