أبوظبي – أغلقت الأسواق الخليجية، الخميس، آخر جلسات الأسبوع على تباين، مع استقرار أسعار النفط وتحركها أفقيا طيلة جلسة اليوم، حيث ارتفعت أربع بورصات، فيما تراجعت ثلاث أخرى.

وعند الساعة (12:07 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر/تشرين الأول، بنسبة 0.11 بالمئة أو 0.05 دولارا، إلى 45.38 دولارا للبرميل.

بينما صعدت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم سبتمبر/ أيلول بنسبة 0.02 بالمئة أو 0.01 دولارا، إلى 42.68 دولارا للبرميل.

وفي الإمارات، صعد مؤشر سوق العاصمة أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.62 بالمئة إلى 4386.67 نقطة، ومؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.89 بالمئة إلى 2155.4 نقطة.

وصعدت بورصة السعودية بنسبة 0.77 بالمئة إلى 7704.25 نقطة، مع ارتفاع أسهم أرامكو 1.1 بالمئة، وسابك 0.7 بالمئة، ومصرف الراجحي 0.5 بالمئة.

وارتفعت بورصة قطر بنسبة 0.52 بالمئة إلى 9602.49 نقطة، مع صعود أسهم الطبية ومخازن والسلام 2 بالمئة لكل منهم.

على الجانب الآخر، تراجعت بورصة مسقط بنسبة 0.05 بالمئة إلى 3565.21 نقطة، مع تراجع أسهم المدينة للاستثمار والخليجية لخدمات استثمار قابضة 7.7 بالمئة لكل منهما، وجلفار للهندسة والمقاولات 1.9 بالمئة.

ونزلت بورصة البحرين بنسبة 0.25 بالمئة إلى 1311.30 نقطة، مع نزول أسهم البحرين للتسهيلات التجارية 10 بالمئة، وناس 9.1 بالمئة، والمصرف الخليجي التجاري 4.8 بالمئة.

وهبط مؤشر السوق الأول في الكويت بنسبة 0.53 بالمئة إلى 5652.91 نقطة، ومؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.46 بالمئة، ومؤشر السوق العام 0.51 بالمئة.

الأناضول