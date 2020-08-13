واشنطن – هدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن روسيا ستدفع “ثمنا باهظا” في حال تأكدت مزاعم بأنها دفعت مكافآت لحركة “طالبان” في أفغانستان مقابل قتل جنود أمريكيين.

وقال بومبيو في تصريحات صحفية: “أذا قدم الروس أموالا مقابل قتل أمريكيين أو مواطنين غربيين، فسيتعين عليهم دفع ثمن باهظ. وقد قلت ذلك لوزير الخارجية سيرغي لافروف”.

وأضاف أن الولايات المتحدة “لن تتسامح مع ذلك”.

وكانت التقارير الإعلامية الأمريكية قد اتهمت روسيا بدفع أموال لـ “طالبان” مقابل قتل جنود أمريكيين، لكن المسؤولين الأمريكيين أكدوا أنهم لم يجدوا أي دليل على ذلك.

كما وصف الكرملين والخارجية الروسية التقارير الأمريكية بأنها كاذبة.

ونفت حركة “طالبان” أيضا صحة هذه الأنباء.

المصدر: نوفوستي