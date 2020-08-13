ليبيا – قال القياديّ بالمجلس العسكريّ مصراتة إبراهيم بيت المال “آمر غرفة عمليّات سرت – الجفرة” التابعة للرئاسيّ إنّ قوات حكومة الوفاق مستعدّة لصدِّ أي هجوم عبثيّ من ما وصفها بـ”مليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) على المدن الغربية.

بيت المال أضاف في تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية : “نحن نحترم وقف إطلاق النار وتعهداتنا الدوليّة، لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أيّ محاولة فاشلة يريد حفتر ومليشياته استغلالها لنقض التزاماته التي تعوّدنا على نقضها في كلّ مرة” على حد زعمه.

وإدعى بيت المال في ختام حديثه أنّ تحركات من وصفهم بـ”مرتزقة حفتر” الأخيرة وإمداداته المسلحة تناقض المفاوضات الدوليّة بشأن العمل على أن تكون سرت والجفرة منزوعتي السلاح حسب قوله.