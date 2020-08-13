إسبانيا – كشف صحيفة “ماركا” الإسبانية، عن حالة حيرة داخل أروقة برشلونة، تسبب بها المدرب كيكي سيتين، من جراء قراراته في المباراة ضد نابولي بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبحسب الصحيفة، فإن سيتين رفض إشراك أنسو فاتي وريكي بويغ مع الفريق الرديف في مباراة الصعود الحاسمة، مما كلفهم الخسارة، وخسر البارسا، 10 ملايين جنيه إسترليني (13 مليون دولار).

وتابعت: “سيتين لم يسمح بمشاركة الثنائي في مباراة الصعود ضد ساباديل، بحجة ضرورة التحضير لمواجهة نابولي، لكنه بالمقابل لم يعتمد على أي منهما في المباراة أمام الفريق الإيطالي”.

وأردفت الصحيفة: “ما زاد الحيرة، أن سيتين استدعى للقاء نابولي، مونشو، قائد الفريق الرديف، والذي شارك في المباراة الفاصلة، وقام بزجه في مواجهة نابولي”.

يذكر أن برشلونة فاز أمام نابولي (3-1)، مساء السبت، في إياب دور الـ 16 “للتشامبيونز ليغ”، وضمن بطاقة التأهل للدور المقبل لمواجهة بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري الأبطال.

المصدر: “وكالات”