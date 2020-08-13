روسيا – كشفت شركة “ياندكس” الروسية حيثيات اقتحام مكتبين لها في مينسك اليوم، وقالت إن أشخاصا من المديرية الرئيسية لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد في بيلاروس قاموا بإجراء تفتيش في المكتبين.

وأضافت “ياندكس” أن عدد محدودا من الموظفين كان موجودا في المكتبين خلال عملية التفتيش، مشيرة إلى أنه لم يتم تقديم أسباب واضحة لعملية التفتيش.

وأكدت “ياندكس” أنه لم تتم مصادرة أية معدات أو وثائق خلال التفتيش، كذلك لم يتم احتجاز أي موظف.

وقبل ذلك قالت “ياندكس” إن مسلحين مجهولين يرتدون ملابس سوداء اقتحموا مكاتب الشركة في العاصمة البيلاروسية، دون أن يقدموا أية مطالب.

ووفقا لمصدر في “ياندكس” فإن الاقتحام تم في مكتبين للشركة، الأول مكتب التطوير والخدمات والثاني مكتب “ياندكس تاكسي”، لطلب سيارات الأجرة عبر تطبيق “ياندكس”.

وأشار المصدر إلى وجود عدد محدود من الأشخاص في المكتبين كون معظم الموظفين يعملون عن بعد (من منازلهم) منذ مارس الماضي في ظل أزمة كورونا.

وتشهد بيلاروس احتجاجات منذ الأحد الماضي، حيث ترفض المعارضة البيلاروسية الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو بحصوله على أكثر من 80% من أصوات الناخبين.

المصدر: “نوفوستي”