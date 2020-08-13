الولايات المتحدة – أكد الصربي نوفاك دجكوفيتش، اليوم الخميس، مشاركته في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، حاسما الجدل حول تواجده في أول بطولة كبرى بعد استئناف المنافسات إثر توقف قسري بسبب فيروس كورونا.

وكتب النجم الصربي البالغ 33 عاما والمصنف الأول عالميا بكرة المضرب عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أنا سعيد لتأكيد مشاركتي في بطولتي سينسيناتي والولايات المتحدة المفتوحة هذه السنة”.

وتابع: “لم يكن قرارا سهلا مع كل العوائق والتحديات على عدة جوانب، لكن احتمالية العودة للمنافسة تجعلني متحمسا”.

وتنطلق بطولة “فلاشينغ ميدوز” في نيويورك في الـ31 من أغسطس الجاري دون جماهير حتى الـ13 من سبتمبر المقبل، وتليها بطولة رولان غاروس الفرنسية بعد أسبوعين.

وكانت مشاركة دجوكوفيتش متوقعة في سينسيناتي التي انتقلت إلى نيويورك وستقام بين 20 و28 من الشهر الجاري.

في المقابل، وبعد غياب الإسباني رافائيل نادال، كان منظمو “فلاشينغ ميدوز” بحاجة ماسة لقدوم لاعب من طراز دجوكوفيتش لإنقاذ الدورة التي يغيب عنها السويسري روجر فيدرر “المايسترو” المصنف رابعا عالميا بعد تعليق مشاركاته هذا الموسم لخضوعه لجراحة في ركبته.

وشكك دجوكوفيتش مؤخرا، على غرار نادال، في صوابية تنظيم البطولة، فيما لا يزال فيروس كورونا المستجد منتشرا بقوة في كافة أنحاء العالم.

المصدر: أ ف ب