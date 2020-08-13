ماليزيا – أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، امس تأجيل تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 المشتركة إلى العام المقبل، بسبب الوضع الحالي لعدة دول مع أزمة تفشي فيروس كورونا.

وحسب بيان للاتحاد الآسيوي قال فيه: “سيتم تحديد المواعيد الجديد لتصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023 في الوقت المناسب”.

وأضاف: “يقوم الاتحاد الدولي (فيفا) مع الاتحاد الآسيوي بالعمل سويًا لمراقبة الوضع الصحي في المنطقة عن كثب، بهدف حماية صحة وسلامة جميع المشاركين قبل تحديد المواعيد الجديدة لمباريات التصفيات”.

وكان من المقرر أن تقام التصفيات المزدوجة الآسيوية في شهري تشرين الأول والثاني /أكتوبر ونوفمبر المقبلين، قبل أن يأتي القرار الجديد في ضوء الموقف الحالي لأزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تُلغى أو تتأجل فيها التصفيات المشتركة، حيث كانت مقررة في آذار/مارس الماضي.

الأناضول