عمان – عادت سفيرة لبنان في الأردن، ترايسي شمعون، إلى العاصمة الأردنية رغم استقالتها من منصبها قبل أيام، وذلك بسبب تعقيدات السفر الناجمة عن كورونا ولحبها للأردن ومن أجل وداع أصدقائها هناك.

وقالت شمعون في رسالة مصورة، نشرتها عبر مواقع التواصل، إنها عادت إلى عمان بسرعة كبيرة رغم استقالتها لصعوبة السفر إلى لبنان بسبب الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا، ولأنها تقدمت باستقالتها رسميا لكنها ما زالت بانتظار إتمام الإجراءات الخاصة بذلك والتي تتطلب تواجدها بعمان.

وتابعت: لدي العديد من الزملاء والأصدقاء الذين أحتاج أن أودعهم بطريقة رسمية ومحترمة تتناسب مع المنصب الذي كنت أشغله.

يذكر أن شمعون قدمت استقالتها على خلفية انفجار بيروت، وما وصفته بالفساد المستشري في أركان الدولة اللبنانية.

وكانت السفيرة اللبنانية المستقيلة قد قالت فور تقديم استفالتها: “وجدت جواز سفر والدي الأردني الذي قدمه له الملك حسين، ولذلك فأنا اعتبر نفسي أردنية لجانب أني لبنانية”.

وأضافت شمعون في تصريحات لتلفزيون المملكة: “أحب الشعب الأردني كثيرا، وأنا حزينة لأني سأترك الأردن، وزملائي في السفارة، وأتأمل أن أجد طريقة للتعاون اكبر بين الأردن ولبنان”.

وأوضحت: ناديت باستقالة رئيس الجمهورية، وأنا تم تعيني من “حصة” رئيس الجمهورية، فاحتراما له واحتراما لنفسي لا يمكنني أن استمر في منصبي، ولن أتراجع عن قراري.

يذكر أن ترايسي شمعون هي ابنة الراحل داني شمعون الرئيس السابق لحزب الوطنيين الأحرار، ونصير الرئيس ميشال عون، وحفيدة الرئيس اللبناني الراحل كميل شمعون.

المصدر: “خبرني”