زينيت يستهل حملة الدفاع عن لقبه بثنائية في شباك الوافد الجديد روتور

زينيت يستهل حملة الدفاع عن لقبه بثنائية في شباك الوافد الجديد روتور

روسيا – تغلب زينيت على مضيفه روتور بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما امس ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم للموسم الجديد 2020- 2021.

وسجل هدفي زينيت أرتيوم دزيوبا والأرجنتيني سيباستيان دريوسي في الدقيقتين 22 و79 على الترتيب.

وفي الجولة الثانية سيحل روتور الوافد الجديد لدوري الأضواء على دينامو موسكو، فيما يحل زينيت ضيفا على روستوف في الـ15 من أغسطس الجاري.

وبدأت عجلة موسم الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم 2020- 2021 بالدوران السبت الماضي.

يذكر أن زينيت توج بلقب الدوري الروسي الموسم المنصرم، وذلك للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه.

المصدر: rsport.ria.ru