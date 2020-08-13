فرنسا – تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، إثر فوزه على نظيره أتلانتا الإيطالي بهدفين لهدف، الأربعاء، في مباراة ربع نهائي البطولة الأوروبية.

وعرفت المباراة سيطرة واضحة للفريق الباريسي الذي لعب مهاجما منذ الدقائق الأولى، في حين حافظ أتلانتا على توازنه الدفاعي، ونجح في الصمود أمام تحركات نيمار الخطيرة.

واستغل أتلانتا إحدى مرتداته ليسجل أول أهداف المباراة في الدقيقة 26 عبر الكرواتي ماريو باشاليتش، الذي تسلم كرة داخل منطقة الجزاء سددها بطريقة رائعة عن يمين الحارس كيلور نافاس.

وأسفرت محاولات سان جيرمان المكثفة عن إدراك التعادل، بهدف جاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الرسمي للقاء، أحرزه المدافع البرازيلي ماركينيوس.

ولم تمر سوى ثلاث دقائق حتى سجل سان جيرمان هدف الفوز الثاني، عن طريق المهاجم الكاميروني إريك موتينغ، الذي استغل كرة مررها له زميله كليان مبابي.

ويلتقي باريس سان جيرمان في الدور القادم، الفائز من مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزيغ الألماني، الخميس.

الأناضول