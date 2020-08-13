سوريا .. تسجيل أعلى حصيلة يومية جديدة بكورونا معظمها في حلب

سوريا .. تسجيل أعلى حصيلة يومية جديدة بكورونا معظمها في حلب

سوريا – أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 75 إصابة بكورونا، وهي أعلى حصيلة يومية جديدة تسجل في البلاد.

وحسب إحصاءات الوزارة فقد ارتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 1402 إصابة.

كذلك أعلنت الوزارة شفاء 10 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس ليرتفع عدد المتعافين منه إلى 395.

وأعلنت الوزارة توزع الإصابات المسجلة اليوم الخميس، ووفق إحصاءاتها فقد تركزت معظم الإصابات في حلب بواقع 17 إصابة، تلتها اللاذقية بـ 16 إصابة، وفي ريف دمشق 12 إصابة، والسويداء 10 إصابات، وتم تسجيل 7 إصابات في كل من حمص وطرطوس، بينما جاءت دمشق من بين الأقل إذ تم تسجيل 4 إصابات فيها، وإصابتين في درعا.

المصدر: RT