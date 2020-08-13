نيويورك – أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، استعداد بلاده للتعاون مع جميع الدول في تطوير أدوية لعلاج مرض “كوفيد-19” الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وفي كلمة ألقاها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عقدت عبر الفيديو، امس، ذكر نيبينزيا بأن روسيا أتمت، أمس الثلاثاء، إجراءات التسجيل الرسمي لأول لقاح ضد “كوفيد-19” في العالم، مشيرا إلى أن الاختبارات السريرية أظهرت فعاليتها وأمنها، وأضاف أن هناك “لقاحات واعدة عدة يتم إعدادها حاليا لاختبارات سريرية”.

وتابع الدبلوماسي أن روسيا سبق أن سجلت عددا من الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض التي تسببها فيروس كورونا المستجد، وكذلك أساليب تشخيصها، مضيفا: “نحن منفتحون على التعاون الدولي مع جميع الأطراف المعنية في تطوير وتطبيق لقاحات وأدوية لضمان التعامل مع الجائحة تعاملا منسقا والتغلب عليها”.

وسابقا اليوم، أكد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن إنتاج الكمية الأولى من لقاح “سبوتنيك – V” الروسي المضاد لفيروس كورونا ستكون جاهزة خلال أسبوعين.

وقال موراشكو إن الانتقادات الخارجية الموجهة للقاح الروسي لا أساس لها، وأن سبَبها مخاوفُ من المنافسة.

المصدر: تاس