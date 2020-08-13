واشنطن: القنصلية الصينية في هيوستن كانت على رادار مكتب التحقيقات منذ فترة طويلة

واشنطن: القنصلية الصينية في هيوستن كانت على رادار مكتب التحقيقات منذ فترة طويلة

الولايات المتحدة – صرح مسؤول في وزارة العدل الأمريكية بأن القنصلية الصينية في مدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية، كانت “على رادار” مكتب التحقيقات الفدرالي منذ فترة طويلة قبل القرار بإغلاقها.

وقال مساعد المدعي العام الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون ديميرس، إن اختيار القنصلية في هيوستن للإغلاق “لم يكن عفويا”، مضيفا: “كنا نتابعها منذ فترة”.

واتهم المسؤول القنصلية بممارسة التجسس وسرقة الملكية الفكرية الأمريكية، مشيرا إلى أنه تم رصد 50 حالة لممارسة الصين أنشطة مماثلة في 30 مدينة أمريكية مختلفة.

وأضاف أن قرار واشنطن حجب تطبيق “تيك توك” اتخذ بسبب أن الأمريكيين يقدمون لهذا التطبيق إمكانية الوصول إلى الكثير من المعلومات الحساسة، واعتبر أن استخدام معدات “هواوي” في شبكات الاتصال 5G سيعرض المزيد من البيانات للخطر.

وكانت الولايات المتحدة قد أغلقت القنصلية الصينية في مدينة هيوستن الشهر الماضي على خلفية لتوترات بين واشنطن وبكين بشأن عدة ملفات، من بينها السرقة المزعومة للملكية الفكرية الأمريكية.

المصدر: رويترز