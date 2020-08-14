روسيا – تستأنف الناقلة الوطنية الروسية “أيروفلوت” غدا السبت رحلات الطيران إلى سويسرا، بعد تعليقها قبل شهور في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقالت “أيروفلوت”، في بيان اليوم الجمعة، إنها ستستأنف رحلات الطيران بين موسكو وجنيف في 15 أغسطس الجاري، بمعدل رحلة واحدة في الأسبوع.

وأضافت الشركة أن عدد الرحلات بين العاصمتين قد يتغير بحسب تعافي قطاع الطيران العالمي.

وابتداء من مطلع أغسطس الجاري استأنفت روسيا رحلات الطيران مع تركيا والمملكة المتحدة وتنزانيا.

كما أن بعض الدول أعربت عن استعدادها لاستقبال السياح من روسيا وهي: كرواتيا والجبل الأسود ومصر والإمارات وكوبا وجمهورية الدومينيكان والمكسيك وكينيا وجزر المالديف.

وكانت موسكو قد قررت تعليق جميع رحلات الطيران الدولية ورحلات التشارتر اعتبارا من 27 مارس الماضي، على خلفية الجائحة، وتم تمديد هذا الحظر آخر مرة في الثاني من يوليو حتى أوائل أغسطس.

المصدر: “نوفوستي”