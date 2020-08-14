فلسطين – أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية امس أنها استدعت سفيرها لدى أبوظبي على خلفية اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية.

وكتبت الوزارة في بيان عنها: “أعلن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أنه وبناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وعلى أثر البيان الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي، بتطبيع العلاقات، تم استدعاء السفير الفلسطيني من دولة الإمارات، وبشكل فوري”.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان “تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات”.

ووصف البيان الاتفاق بأنه “اختراق دبلوماسي تاريخي”، وأكد أنه سيسهم في “تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو دليل على نجاح الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة كل من الإمارات وإسرائيل في عزمهما على رسم مسار جديد سيتيح تحرير الإمكانات العظيمة في المنطقة”.

المصدر: RT