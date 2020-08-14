إيطاليا: 6 وفيات جديدة بكورونا وارتفاع الإصابات اليومية إلى 523

إيطاليا: 6 وفيات جديدة بكورونا وارتفاع الإصابات اليومية إلى 523

إيطاليا – أعلنت إيطاليا أمس عن 6 حالات وفاة بوباء كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في ظل استمرار ارتفاع وتيرة الإصابات اليومية بالمرض خلال العطلة الصيفية.

ووفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة الإيطالية، ارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى 35 ألفا و231 حالة، فيما الحالات الايجابية النشطة بلغت اليوم، 14 ألفا و81 حالة.

وارتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 202 ألف و923، بعد أن تماثل 226 للشفاء في الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لبيانات اليوم، يصل العدد التراكمي للذين أصيبوا بالفيروس، أي مجموع الحالات النشطة والضحايا والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا في فبراير الماضي، إلى 252 ألفا و235.

المصدر: adnki