روسيا – ارتفعت احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي والذهب في الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس الجاري بنحو 9 مليارات دولار، وتجاوزت مستوى الـ600 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى في التاريخ.

وارتفاع الاحتياطيات تم بشكل رئيسي بفضل ارتفاع أسعار الذهب، حيث عمدت روسيا خلال الأعوام الماضية على زيادة حصة المعدن الرنان في الاحتياطيات على حساب الدولار.

ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي فقد صعدت الاحتياطيات إلى 600.7 مليار دولار، لتحطم بذلك الرقم القياسي الذي تم تسجيله في 2008، حينها بلغت الاحتياطيات مستوى 598.1 مليار دولار.

وصعدت الاحتياطيات خلال العام الجاري بنسبة 8.4% على الرغم من انخفاض أسعار النفط، الذي يعد سلعة رئيسية في هيكل الصادرات الروسية.

وخلال شهر يوليو الماضي صعدت الاحتياطيات بواقع 23 مليار دولار، وحصل ذلك بشكل أساسي بفعل ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية ما انعكس إيجابيا على قيمة الاحتياطيات.

واللافت أن عقود الذهب الآجلة صعدت منذ بداية العام الجاري وحتى 6 أغسطس الجاري بنحو 26%.

واحتياطيات روسيا الدولية عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة تتكون من النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.

المصدر: “نوفوستي”