ماليزيا – أعلنت السلطات الماليزية، الجمعة، انكماش اقتصادها 17 بالمئة خلال الربع الأخير من العام الجاري، هو الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية 2008.

وقال البنك المركزي الماليزي إن المعدل الحقيقي للنمو السنوي بلغ 16.5 بالمئة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران الماضي، وفقا لوكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.

وأضاف أن الربع الأول من العام الجاري شهد انكماشا بنسبة 2 بالمئة، مشيرا أن إغلاق الشركات وقيود السفر وغيرها من إجراءات مكافحة الجائحة أسفرت عن خسائر جائحة .

وأشار البنك المركزي أن المؤشرات الرئيسية مثل الصادرات والإنتاج الصناعي والإنفاق الاستهلاكي بدأت في الانتعاش في مايو/ أيار الماضي مع تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة.

وتوقع البنك انكماشًا للعام الجاري بأكمله يتراوح بين 3.5 إلى 5.5 بالمئة، مع استئناف الاقتصاد بالانتعاش في عام 2021 بنمو يتراوح بين 5.5 إلى 8 بالمئة.

وأصاب كورونا، حتى فجر الجمعة، أكثر من 21 مليون و69 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 752 ألفًا، وتعافى أكثر من 13 مليون و900 ألف، بحسب موقع “worldmeter” المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.

الأناضول