ليبيا – قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن المفاوضات مع تركيا بشأن الأزمة الليبية ستقام إما خلال أغسطس الجاري أو سبتمبر القادم.

زاخاروفا وفي مؤتمر صحفي عقدته عبر تقنية “فيديو كونفرانس” في مبنى الوزارة أمس الخميس وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية أفادت بأنهم على تواصل دائم مع الأطراف المعنية لحل الأزمة الليبية بطرق سياسية.

وأكدت أن مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510 ينبغي أن تكون أساسا للعمل الجماعي في ليبيا.

المتحدثة باسم الخارجية الروسية نوّهت إلى أنه من المرتقب أن تجري المفاوضات القادمة بشأن ليبيا بين المؤسسات الروسية والتركية المعنية في العاصمة موسكو بين أغسطس وسبتمبر.