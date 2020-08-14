الولايات المتحدة – استقر الدولار مع ميل للارتفاع على حساب الذهب، الجمعة، مدعوما بقفزة في عائدات السندات الأمريكية، فيما هبطت أسعار النفط نتيجة بيانات صينية ضعيفة وتوقعات بتراجع الطلب العالمي على الخام.

وبحلول الساعة 7:15 تغ، كان مؤشر الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية مرتفعا بنسبة 0.03 الى 93. 347، قاطعا موجة هبوط على مدى الجلستين السابقتين.

ومنذ بدء تعاملات اليوم، جرى تداول الدولار في نطاق بين 93.142 و93.362 أمام سلة العملات، لكنه بقي مرتفعا بنحو 0.9 بالمئة أمام الين الياباني.

وتلقى الدولار دعما من قفزة في عوائد سندات الخزينة الأمريكية، الخميس، عقب الإعلان عن طلبات أقل من المتوقع لطلبات إعانة البطالة الأمريكية.

وارتفع العائد على السندات لأجل خمس سنوات بنقطة واحدة الى 0.29 بالمئة، فيما ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات و30 سنة بست نقاط لكل منهما، الى 0.68 بالمئة و1.37 بالمئة على الترتيب.

وأسهم صدور بيانات ضعيفة بشأن الاقتصاد الصيني، أظهرت تراجع مبيعات التجزئة في يوليو للشهر السابع على التوالي ونموا أقل من المتوقع في الإنتاج الصناعي، و اتساع وتيرة الاصابات بفيروس كورونا حول العالم، في تراجع معنويات المستثمرين والحد من عمليات بيع الدولار.

وتضررت أسعار الذهب من صعود الدولار.

وبحلول الساعة 7:15 تغ، هبطت أسعار المعدن النفيس في العقود الفورية بنسبة 0.5 بالمئة الى 1944.11 دولار للأوقية، ونزلت في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.9 بالمئة إلى 1952.80 دولار للأوقية.

والأربعاء، سجل الذهب أكبر خسارة في 8 سنوات بفقدانه 5 بالمئة منحدرا من أعلى مستوى له على الإطلاق عندما بلغ أكثر من 2027 دولار للأوقية، الجمعة الماضي، ويتجه اليوم اإى تسجيل أول خسارة أسبوعية منذ أوائل يونيو/حزيران.

وهبطت أسعار النفط أيضا، الجمعة، بعدما خفضت كل من الوكالة الطاقة الدولية ومنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” توقعاتهما بشان الطلب على النفط في 2020، وتعمقت خسائر النفط بعد نشر بيانات صينية ضعيفة.

وبحلول الساعة 7:15 تغ، كانت عقود خام برنت القياسي تتداول عند 44.82 دولار للبرميل بانخفاض 14 سنتا أو بنسبة 0.31 بالمئة، ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو بنسبة 0.35 بالمئة إلى 42.09 دولار للبرميل.

والخميس، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لانكماش الطلب العالمي على النفط في 2020 الى 8.1 مليون برميل يوميا من توقعات سابقة بمقدار 7.9 مليون برميل، وسبقتها “أوبك”، الأربعاء، برفع توقعاتها لانكماش الطلب إلى 9.1 مليون برميل يوميا من توقعات سابقة بمقدار 8.95 مليون برميل يوميا.

الأناضول