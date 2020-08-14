السودان – أكد مجلس الأمن والدفاع السوداني، أن التفاوض تحت مظلة الاتحاد الإفريقي هو خيار السودان، وبما يسمح بالتوصل لحلول تلبي مطالب الدول الثلاث المشاركة في المفاوضات.

وأكد المجلس، على “ضرورة التوصل لاتفاق شامل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وكذلك المشاريع المستقبلية على النيل الأزرق، وفق ما جاء في تقرير خبراء الاتحاد الإفريقي الذى قدم في اجتماع القمة الإفريقية المصغرة في يوليو الماضي”.

واعتبر، أن “هذا الاتفاق أمر لا مناص عنه لتقليص المخاطر على سد الرصيرص وتقليل التداعيات البيئية والاجتماعية المترتبة على تشغيل سد النهضة على أكثر من عشرين مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق ونهر النيل”.

ودعا المجلس، كافة قطاعات الشعب السوداني إلى التعامل مع هذه القضية باعتبارها ذات أهمية قصوى، وترتبط بشكل مباشر بالمصالح الوطنية للشعب السوداني، وطالب كافة الأجهزة الرسمية بتقديم الدعم والمساندة الضروريين للفريق المفاوض بما يحمي المصالح الوطنية للدولة السودانية.

المصدر: “سونا”