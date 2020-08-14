فرنسا – عمقت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لانكماش الطلب على النفط لعام 2020، بواقع 8.1 ملايين برميل يوميا، من توقعات الشهر الماضي 7.9 مليون برميل يوميا مقارنة مع أرقام 2019، في ظل تأثيرات توقف السفر الجوي وضعف قطاع الطيران بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت الوكالة ومقرها باريس، أن إجمالي الطلب العالمي على النفط الخام خلال العام الجاري، سيبلغ 91.9 مليون برميل يوميا.

وأضافت الوكالة، أن الطلب على وقود الطائرات ما يزال المصدر الرئيس للضعف، “انخفض عدد الكيلومترات التي قطعتها الطائرات بنحو 80 بالمئة عن العام الماضي”.

وارتفع المعروض النفطي العالمي بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا إلى 90 مليون برميل يوميا في يوليو/ تموز بعد أن أنهت السعودية خفضها الاختياري بنحو مليون برميل والذي استمر طيلة يونيو/ حزيران.

وتابع التقرير: “تجاوزت الإمارات أيضا هدفها في “أوبك+” وبدأ الإنتاج الأمريكي في التعافي”.

كانت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، عمقت هي الأخرى توقعاتها بانكماش الطلب على النفط بنحو 9.1 ملايين برميل يوميا خلال 2020، مقارنة مع توقعات الشهر الماضي بانكماش 8.95 ملايين برميل يوميا.

وفي أبريل/ نيسان، توصلت مجموعة “أوبك+” إلى اتفاق ينص في مرحلته الأولى على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية يونيو/حزيران تم تمديدها حتى نهاية يوليو/تموز.

ومطلع أغسطس/آب الحالي، بدأ تخفيف التخفيض إلى 7.7 ملايين برميل يوميا حتى نهاية 2020، ومن ثم إلى 5.8 ملايين برميل يوميا حتى نهاية أبريل/نيسان 2022.

الأناضول