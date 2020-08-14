فلسطين – أفاد الدكتور علي الجبريني من وحدة مكافحة كورونا، بأن مدينة القدس شهدت امس تسجيل 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضاف أن عدد الإصابات النشطة في المدينة بلغ 1798 وأن نصف مرضى كورونا في مدينة القدس هم من المواطنين العرب، مشيرا إلى أن إصاباتهم بالفيروس جاءت نتيجة المخالطات خلال عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أن حي الطور بالقدس، يعتبر من أكثر أحياء مدينة القدس تضررا بالفيروس.

وحول عدد المتعافين، ذكر أن حالات الشفاء بلغت 64 حالة يوم الخميس، بعد تطبيق بروتوكول الصحة الجديد وتحرير المزيد من المرضى لتمكينهم من مغادرة الحجر الصحي بعد التأكد من انتهاء حضانة الفيروس.

وأشار إلى عدم وجود قدرة لاستيعاب حالات جديدة في أقسام كورونا في مستشفيات القدس، وأن وضع المدينة يتطلب صحوة والتزاما من قبل المواطنين قبل العودة إلى المدارس، ودخول فصل الشتاء.

وناشد المواطنين ضرورة إجراء الفحوصات والالتزام بتعليمات الصحة من حيث التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة والمواظبة على التعقيم.

المصدر: وكالة “معا”