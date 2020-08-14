المكسيك – أعلنت المكسيك امس أنها ستنتج لقاحا محتملا لفيروس كورونا طورته جامعة أكسفورد في المكسيك إذا نجحت التجارب المتقدمة عليه، وحصل على موافقة رقابية.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن “الاتفاق مع شركة (أسترازينيكا) للأدوية، التي تعرض أيضا الإنتاج في الأرجنتين، سيسفر عن لقاح قد تقدمه الحكومة مجانا، اعتبارا من الربع الأول من عام 2021”.

وأضاف: “في دول أخرى، يمكنهم أن يقرروا تقديمه مقابل سعر أو اختيار من يحصل عليه، لكن ليس هناك أي شك، وأضمن لكل شعبنا، أن كل المكسيكيين سيحصلون على اللقاح”.

ويسمح إنتاج اللقاح في المكسيك والأرجنتين بالتوزيع في أنحاء أمريكا اللاتينية، فيما عدا البرازيل، التي أبرمت اتفاقها الخاص مع الشركة المصنعة للأدوية.

من جهتها، قالت رئيسة فرع الشركة في المكسيك سيلفيا فاريلا، إن “تكلفة الجرعة ستكون حوالي 4 دولارات”، إلا أن الرئيس أعلن أن “الحكومة ستغطي التكلفة”.

بدوره، أوضح وزير الشؤون الخارجية مارسيلو ابرارد، أن “مؤسسة الملياردير المكسيكي كارلوس سليم ستضمن أن يبدأ الإنتاج في موعده، وأن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية من المتوقع ظهورها في نوفمبر المقبل”.

المصدر: “وكالات”