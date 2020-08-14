إنجلترا – أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة، أن الهولندية سارينا فيخمان ستتولى تدريب المنتخب الإنجليزي الأول للكرة النسائية، خلفا للمدرب الحالي فيل نيفيل بداية من العام المقبل.

وكان منتخب هولندا قد توج عام 2017 بلقب بطولة أوروبا للكرة النسائية تحت قيادة فيخمان البالغة 50 عاما، كما تأهل المنتخب تحت قيادتها أيضا لنهائي كأس العالم في فرنسا العام الماضي قبل أن يخسر أمام نظيره الأمريكي بهدفين نظيفين.

وستتولى فيخمان تدريب المنتخب الإنجليزي خلفا لنيفيل البالغ 43 عاما مدافع مانشستر يونايتد السابق والذي من المقرر أن يترك المنصب في نهاية عقده في يوليو 2021.

وينتهي عقد فيخمان الحالي مع الاتحاد الهولندي للعبة الشعبية في العام المقبل.

ولعبت فيخمان 104 مباريات دولية بقميص المنتخب الهولندي وحملت شارة القيادة قبل الاعتزال.

وستتولى فيخمان رسميا قيادة المنتخب الإنجليزي في سبتمبر 2021 وقبل ذلك ستقود منتخب بلادها الأولمبي في الدورة الصيفية المقبلة في العام المقبل.

وأول مهمة كبيرة لفيخمان مع المنتخب الإنجليزي ستكون في البطولة الأوروبية النسائية التي ستقام في إنجلترا في يوليو 2022.

المصدر: رويترز