بالصور.. أقمار اصطناعية تكشف تضرر الموقع النووي الرئيس في كوريا الشمالية

كوريا ش – كشفت صور ملتقطة بواسطة أقمار اصطناعية أن الفيضانات الأخيرة في كوريا الشمالية ربما ألحقت أضرارا بمحطات الضخ بالمفاعل النووي الرئيسي في البلاد.

وقال المركز التحليلي الأمريكي المعني بكوريا الشمالية “38 نورث”، إن الصور التقطتها أقمار صناعية تجارية في فترة 6-11 أغسطس الجاري، وأظهرت أن “المياه وصلت إلى موقعي ضخ يخدمان المفاعل” في مجمع يونغبيون، وهو منشأة نووية رئيسية في البلاد تضم مصنعا لتخصيب اليورانيوم.

وأضاف: “تظهر الصور الملتقطة يوم 6 أغسطس عند مقارنتها بصور 22 يوليو ارتفاعا دراميا في منسوب مياه نهر كوريونغ الذي يجري قرب مجمع يونغبيون”.

وكشف المركز عن صورة لسد تغمره المياه بالكامل على نهر كوريونغ وأشار إلى أن الفيضان ربما أدى إلى إتلاف المضخات أو سد أنظمة الأنابيب التي تسحب المياه من النهر، ما يتسبب في وقف عمل المفاعل.

ويحتوي المجمع على مفاعل نووي بقدرة 5 ميغاواط ربما يستخدم لصناعة البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة.

المصدر: سبوتنيك