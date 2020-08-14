ليبيا – قال عضو البرلمان المغربي جمال بن شقرون إن النزاع الليبي هو نزاع مرتبط بالحراك الديمقراطي المغاربي الذي عرفته المنطقة إلا أنه اتخذ اتجاهات أخرى سلبية وأن التدخل المغربي هو تدخل إيجابي.

بن شقرون وفي حديثه لوكالة “سبوتنيك” الروسية أوضح أن المغرب لا يسعى لاي استغلال سياسي وأن الجهود المغربية تعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المغرب العربي ككل وتنظر للقضية الليبية باعتبارها ضمن الاتحاد المغاربي.

وبشأن الرؤية التي تقول إن المغرب يرى التحركات الجزائرية تأتي على حساب الدور المغربي، أكدها النائب المغربي بقوله :”إن الجزائر تلعب دورها في المنطقة إلا أنها تسعى دائما لمعاداة مصالح المغرب والقفز على الملفات لتظهر بشكل أقوى”.

ورأى عضو البرلمان أن القضية هنا ليست بحاجة إلى إبراز أي زعامات وأنها تستحق العمل على الحد من تدمير الشعب الليبي واستغلال موارده النفطية.