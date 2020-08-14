العراق – أفاد مراسل RT في العراق امس بأن ثلاثة صواريخ سقطت على قاعدة بلد الجوية شمالي العاصمة بغداد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق عن سقوط 3 صواريخ على قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين وأضافت أنه “لم تكن هناك أي خسائر تذكر وفقا للمعلومات الأولية”.

وتعرضت قاعدة بلد في الفترة الأخيرة لقصف متكرر بالصواريخ مما أدى إلى إصابة ضباط ومنتسبين للقوة الجوية العراقية.

وتعد قاعدة بلد الجوية (قاعدة البكر الجوية سابقا) أكبر قاعدة في العراق، وتبعد 64 كم شمال بغداد، وتعود إلى منتصف الثمانينات.

وتبلغ مساحة القاعدة 25 كم مربعة، وهي محاطة بسياج أمني طوله 20 كم، وتضم مدرجين للإقلاع والهبوط طول الأول 3.503 ألف متر والثاني 3.504 ألف متر، بالإضافة إلى حظائر للطائرات.

وتستضيف القاعدة قوات أمريكية، كما تضم طائرات “إف 16” عراقية.

المصدر: RT