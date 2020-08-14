عريقات يطالب أمين عام الجامعة العربية بإدانة الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي أو الاستقالة

عريقات يطالب أمين عام الجامعة العربية بإدانة الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي أو الاستقالة

فلسطين – طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بإصدار بيان إدانة للاتفاق الإماراتي الإسرائيلي أو الاستقالة من منصبه.

وقال عريقات في تصريح لتلفزيون فلسطين: “الإمارات كافأت إسرائيل ونتنياهو على جرائمهما، والاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، خرق فاضح لقرارات الجامعة العربية”.

وأعلنت القيادة الفلسطينية رفضها لما قامت به دولة الإمارات بإعلانها التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل معتبرة ذلك “خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية”.

وقالت القيادة الفلسطينية إنها ترفض وتستنكر الإعلان الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي المفاجئ، حول تطبيع كامل للعلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي ودولة الإمارات العربية المتحدة، مقابل ادعاء تعليق مؤقت لمخطط ضم الأراضي الفلسطينية وبسط السيادة الإسرائيلية عليها.

وأضافت: “تعتبر القيادة الفلسطينية هذه الخطوة نسفا للمبادرة العربية للسلام وقرارات القمم العربية، والإسلامية، والشرعية الدولية، وعدوانا على الشعب الفلسطيني، وتفريطا بالحقوق الفلسطينية والمقدسات، وعلى رأسها القدس والدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967″.

وأفادت بأن ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وطالبت القيادة الفلسطينية الإمارات بالتراجع الفوري عن هذا الإعلان الذي وصفته بـ”المشين”.

وأعلنت إسرائيل والإمارات اتفاقا تاريخيا لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية.

المصدر: تلفزيون فلسطين