إنجلترا – أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، الجمعة، عن فوز ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول، بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة لموسم 2019-2020.

ووقع الاختيار على ألكسندر أرنولد البالغ 21 عاما كأفضل لاعب شاب في بريميرليغ، متفوقا على كل من ماركوس راشفورد وماسون جرينوود وأنتوني مارسيال ثلاثي مانشستر يونايتد في القائمة المختصرة المكونة من ثمانية لاعبين، إلى جانب جاك جريليش (أستون فيلا)، كريستيان بوليسيتش وماسون ماونت (تشيلسي)، وحارس المرمى دين هندرسون (شيفيلد يونايتد).

وسجل أرنولد 4 أهداف وصنع 13 في 38 مباراة في الدوري الإنجليزي، ما أسهم في تتويج ليفربول باللقب للمرة الأولى بعد غياب 30 عاما.

ويستمر هندرسون في سباق آخر على نفس اللقب، بعد أن كشفت رابطة اللاعبين المحترفين قائمة المرشحين لنيل جائزة لاعب العام في إنجلترا للموسم المنقضي، 2019-2020 والتي ضمت ساديو ماني، أرنولد، كيفين دي بروينه، داني إنجز، نيك بوب وجيمي فاردي.

وتنضم هذه الجائزة الفردية لإنجازات ليفربول هذا الموسم، بعدما حصل قائده جوردان هندرسون على أفضل لاعب من رابطة النقاد والكتاب الرياضيين الإنجليزية.

المصدر:”وكالات”