قبل مباراتهما المرتقبة الليلة.. تعرف على تاريخ مواجهات برشلونة وبايرن ميونخ (صور)

لشبونة – تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الجمعة، صوب ملعب “النور” في العاصمة البرتغالية لشبونة، الذي سيكون مسرحا للمباراة النارية بين برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

والتقى الفريقان العريقان رسميا في 10 مناسبات سابقا، ثماني مرات في دوري الأبطال ومرتين في كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا)، تفوق بايرن ميونخ في 6 مواجهات، بينما فاز برشلونة مرتين، وتعادلا مرتين.

وسنستعرض لكم نتائج وتاريخ المباريات العشر التي جمعت الفريق الكتالوني بمنافسه البافاري:

1- نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 1995-1996 تعادل الفريقان في مباراة الذهاب بهدفين لكل منهما.

2- نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 1995-1996 فاز البايرن في مباراة الإياب بنتيجة 2-1.

3- دور المجموعات 1998-1999 (مباراة الذهاب في ألمانيا) فاز البايرن بهدف دون رد.

4- دور المجموعات 1998-1999 (مباراة الإياب) فاز البايرن في ملعب “الكامب نو” بنتيجة 2-1.

5- ربع نهائي دوري الأبطال 2008-2009 فاز برشلونة في مباراة الذهاب على أرضه برباعية نظيفة.

6- ربع نهائي دوري الأبطال 2008-2009 تعادل الفريقان في مباراة الإياب في ألمانيا بهدف لكل منهما.

7- نصف نهائي دوري الأبطال 2012-2013 فاز البايرن برباعية نظيفة في مباراة الذهاب في ألمانيا.

8- نصف نهائي دوري الأبطال 2012-2013 فاز البايرن بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب في معقل برشلونة.

9- نصف نهائي 2014-2015 فاز برشلونة بثلاثية بيضاء في مباراة الذهاب في إسبانيا.

10- نصف نهائي 2014-2015 فاز البايرن بنتيجة 3-2 في مباراة الإياب في ألمانيا.

وأجبرت جائحة فيروس كورونا الاتحاد القاري للعبة على استكمال منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا على شكل بطولة مصغرة في العاصمة البرتغالية لشبونة، اعتبارا من الدور ربع النهائي، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وحتى المباراة النهائية المقررة في الـ23 من أغسطس الجاري.

المصدر: RT