الولايات المتحدة – سحب المستثمرون العالميون قرابة 20 مليار دولار من صناديق النقد على مدى الأسبوع الماضي، بينما ضخوا 13.6 مليار دولار في السندات و8 مليارات دولار أخرى في أسواق الأسهم.

وقال محللو “بنك أوف أمريكا”، مستندين إلى بيانات من شركات تتبع التدفقات المالية، إن قوة المستهلكين ونشاط بناء المنازل في الولايات المتحدة والتكنولوجيا الصينية وتحركات السندات المرتبطة بالتضخم فرضت ضغطا صعوديا على عوائد السندات.

وأشاروا إلى زيادة الإقبال على سندات البلديات بقيمة 1.9 مليار دولار و1.2 مليار دولار في سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم.

المصدر: “رويترز”