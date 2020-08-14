العراق – لقي 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني مصرعهم بقصف جوي تركي في وقت متأخر من ليلة الجمعة استهدف عجلتهم على بعد نحو 20 كيلومترا من مدينة دهوك بإقليم كردستان العراق.

وبحسب مدير ناحية زاويته مشير كولي، “قصفت طائرات تركية جوا عجلة كانت تسير على الشارع العام بين قرية رشانكي ومركز ناحية زاويته على بعد 20 كيلومترا من دهوك وقد أسفر القصف عن مقتل 4 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني كانوا يستقلون العجلة التي احترقت بالكامل”.

وكثفت تركيا قصفها الجوي والمدفعي على مناطق حدودية داخل إقليم كردستان العراق منذ منتصف شهر يونيو الماضي، ما أوقع خسائر بشرية ومادية، وتقول أنقرة إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

المصدر : وكالات