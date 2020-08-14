لبنان – هنأ الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني الطفل اللبناني كارل جهاد سعادة بمناسبة عيد ميلاده امس الخميس، مواسيا إياه بمقتل والده في تفجير مرفأ بيروت.

ونشر الموقع الرسمي لصحيفة النهار اللبنانية امس فيديو معايدة لكارل بمناسبة عيد ميلاده، بعد أن ظهرت والدته قبل أيام وصرحت أن كارل كان يتمنى أن يشفى والده بسرعة من إصابته بانفجار بيروت الأخير ويتواجد في عيد ميلاده ليغني له: “Happy Birthday”، لتنطلق بعدها حملة لمعايدة كارل، تخطت بيروت، وتعدت حدود لبنان، حتى انتشرت في الوطن العربي، وطالت العالم أجمع.

ولاقت الحملة تفاعلا من وجوه رياضية وفنية وثقافية عدة، اجتمعت لتقول بصوت واحد: عيد ميلاد سعيد لكارل “Happy Birthday Carl”.

وهنأ كارل بين الشخصيات الرياضية بالإضافة لميسي، نجم موناكو الفرنسي حاليا وبرشلونة سابقا، الإسباني سيسك فابريغاس.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية+ وكالات