الصين – عين المدرب الهولندي جوردي كرويف مدربا لنادي شنجن الصيني في تجربة ثانية في الدولة الآسيوية، بعد استقالته الشهر الماضي من تدريب منتخب الإكوادور دون أن يحظى بفرصة قيادته في أي مباراة.

ويخلف كرويف البالغ 46 عاما، الإيطالي روبرتو دونادوني الذي ترك منصبه في 11 أغسطس بعد أربع مباريات فقط من الموسم حقق فيها فوزا وحيدا مقابل 3 هزائم.

وأشار النادي الجنوبي في بيان: “سيصل المدرب كرويف إلى الصين في 16 أغسطس ويخضع بعضها للبروتوكول الصحي المرتبط بفيروس كورونا المستجد”.

وسيضطر كرويف للدخول في حجر منزلي لمدة 14 يوما قبل التفرغ لإدارة فريقه الجديد.

وكان نجل أسطورة برشلونة الإسباني الراحل يوهان، عين في يناير الماضي مدربا للإكوادور، لكنه عاد إلى إسبانيا حيث أمضى معظم مسيرته كلاعب، ما إن بدأ تفشي “كوفيد-19” أواخر فبراير.

وبدأ كرويف مشواره الاحترافي كلاعب مع برشلونة قبل التنقل بين أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي وسلتا فيغو وألافيس وإسبانيول الإسبانية ثم ميتالورغ دانييتسك الأوكراني وأخيرا فاليتا المالطي.

ودرب نادي ماكابي تل أبيب الإسرائيلي لموسم 2017-2018 في أول مهمة له كمدير فني، ثم انتقل في الموسم التالي إلى الصين لتدريب شونغكينغ دانغداي ليفان.

وبعد تعيينه الأول في الصين في أغسطس 2018، نجح في إبقاء شونغكينغ في مصاف أندية النخبة، قبل ترك الفريق في ديسمبر 2019 بعد فشل مفاوضات تمديد عقده.

المصدر: “وكالات”