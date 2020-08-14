ألمانيا – أفادت صحيفة Welt الألمانية، إن ممثلي 24 دولة في الاتحاد الأوروبي، أعربوا عن احتجاجهم للولايات المتحدة، بخصوص الخطط الأمريكية لفرض عقوبات جديدة على خط الغاز “السيل الشمالي-2”.

وأضافت الصحيفة، أن الحديث يجري عن “مذكرة احتجاج” عبر عنها الوفد الأوروبي لوزارة الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر عبر الفيديو، لكن الصحيفة لم تحدد على أي مستوى كان هذا الاحتجاج، ولا الدول التي لم تنضم إلى الخطوة.

وقال مصدر في الدوائر الدبلوماسية الأوروبية للصحيفة: “يمكننا أن نؤكد أنه تم في 12 أغسطس، الإعراب عن احتجاج بشأن سياسة العقوبات الأمريكية خلال اجتماع لوفد الاتحاد الأوروبي مع وزارة الخارجية الأمريكية، وشاركت 24 دولة عضو في الخطوة، التي جرت في شكل مؤتمر عبر الفيديو”.

وفيما يتعلق بالمحتوى، كررت مذكرة الاحتجاج ما ورد في بيان صدر في 17 يوليو عن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، جاء فيه، أن الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق عميق بشأن زيادة وتيرة استخدام أو التهديد باستخدام العقوبات من قبل الولايات المتحدة ضد الشركات الأوروبية، بما في ذلك المشاركة بمشاريع “السيل الشمالي-2″ و”السيل التركي”.

المصدر: نوفوستي