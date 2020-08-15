العراق – أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اتصالات هاتفية مع مسؤولين أوربيين لبحث الاعتداءات التركية على مناطق شمالي العراق.

وذكر بيان للخارجية، أن “الوزير اتصل بنظيريه الفرنسي جان إيف لودريان، والألماني هايكو ماس، وكذلك بعضو البرلمان وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بريطانيا جيمس كليفرلي، كلا على حدة، وبحث معهم أبرز التطورات السياسية والأمنية في العراق، وآخرها الاعتداء الأخير الذي قامت به تركيا وتسبب باستشهاد ضابطين وجندي من الجيش العراقي”.

وأعرب الوزير العراقي “عن رفضه لما تقوم به تركيا من انتهاكات لحرمة وسيادة العراق، وأدان الاعتداء الأخير الذي طال منطقة سيدكان في محافظة أربيل بإقليم كردستان”.

ودعا إلى “أهمية أن تضطلع حكوماتهم بدور فاعل لإيقاف الاعتداءات المتكررة من الجانب التركي، وسحب قواته المتوغلة في الأراضي العراقية”.

وأعرب الوزراء عن تعازيهم إلى الحكومة العراقية بضحايا هذا الاعتداء، مؤكدين “تضامن بلدانهم مع العراق، واستنكارهم لهذا الاعتداء، وضرورة احترام مبادئ حسن الجوار، والقرارات الدولية التي تنظم العلاقات بين دول العالم، واحترام سيادة العراق وسلامة أراضيه”.

المصدر: RT