ليبيا – أكّد وزير الصحة في الحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور سعد عقوب، أنّهم خاطبوا الوكلاء والشركات المعنيّة للبدء في عروضهم للتعاقد على شراء لقاحات كورونا الجديدة، سواء اللقاح البريطانيّ أو الروسيّ.

عقوب قال وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة: إن ليبيا دخلت على خط الدُّول الساعية للحصول على اللقاحات الفعّالة ضد فيروس كورونا وحجز مكانها بينهم.

يشار إلى أنّ موسكو أعلنت في الـ11 من أغسطس الجاري موافقة وزارة الصحّة الروسيّة على أوّل مصل في العالم لمكافحة مرض كوفيد-19، قام بتطويره معهد “نيكولاي غاماليا” في موسكو، عقب اختبارات له على البشر امتدّت لنحو شهرين.

ومن جهة أخرى، وصل اللقاح البريطاني الذي تطوّره جامعة أكسفورد بالتعاون مع استرازينيكا البريطانيّة إلى المرحلة الثالثة الأكثر تقدمًا، إلى جانب 4 لقاحات أخرى فقط حول العالم، بحسب تصنيف منظّمة الصحّة العالميّة.