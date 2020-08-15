ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إنّ الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان يبني سعادة الأتراك على تعاسة الليبيين، والعملاء في المجلس الرئاسيّ وحكومة اللاوفاق مستمرون في الانبطاح وتوقيع اتّفاقيات العار بحسب قوله.

امغيب أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أّن “كلّ يوم يطلب الأتراك المزيد، والعملاء الذين يحكمون طرابلس لاتوجد في قاموس علاقتهم بالنظام الأردوغاني كلمة لا، وما لا يأخذه أردوغان نقدًا وعدًّا يأخذه صكوكًا ووعودًا بتوقيع اتفاقيات لها أوّل وليس لها آخر، وكلّها مشبوهة تنضح خبثًا وفسادًا وخديعة”.

وأضاف: “لا نكاد نستوعب السبب من وراء توقيع هذه الاتفاقية، ونكتشف الأخطار المترتبة عليها حاضرًا ومستقبلًا حتى نتفاجأ بأخرى أشدّ خطرًا واكثر لؤمًا، ولا صوت في طرابلس يعلو فوق صوت فساد عملاء الأتراك”.