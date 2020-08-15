إنجلترا – عثر عدد من العلماء مؤخرا على مرساة في البحر، ويرجح الخبراء أن تكون لسفينة “ميرشانت رويال” أو السفينة الذهبية، التي فقدت في البحار بكنز تقدر قيمته بأكثر من مليار دولار.

وفقدت السفينة في البحر جراء الرياح العاتية قبالة لاندز إند في كورنوال.

ومن بين الكنوز التي حملتها السفينة، 100 ألف رطل من الذهب و400 قطعة من الفضة المكسيكية وما يقرب من 500 ألف “قطع الثمانية” أو كما تعرف أيضا باسم الدولار الإسباني.

وأطلق على سفينة “ميرشانت رويال” لقب “إلدورادو البحار”، وكانت تحمل العديد من القطع الأثرية والعملات المعدنية الأخرى عندما غرقت.

لكن العلماء حتى الآن لم يعثروا على أغنى كنز تحت الماء، أي على السفينة نفسها وعلى حمولتها.

المصدر : وكالات