وأضافت الصحيفة أنه في حين أن سوناك يتوقع أن يقدم الميزانية في الموعد المقرر، فإنها علامة على أن قلق الحكومة بشأن قفزة محتملة لكوفيد-19 في الخريف سيجعله مستعدا لتأجيل قرارات لإنفاق عام كبير إلى ما بعد الأزمة.

وتواجه بريطانيا مخاطر موجة ثانية من كوفيد-19 في الشتاء أكبر مرتين من التفشي المبدئي إذا أعادت فتح المدارس لدوام كامل بدون تحسين نظامها للاختبارات والرصد، بحسب دراسة نشرت الأسبوع الماضي.

وتريد الحكومة البريطانية أن يعود كل التلاميذ إلى المدارس بحلول أوائل سبتمبر، ويصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هذا بأنه أولوية وطنية.

وقالت الصحيفة إنه في حال تأجيل الميزانية، ربما إلى ربيع 2021، فإن من المتوقع أن يقدم سوناك “مراجعة مصغرة للإنفاق” في الخريف تخصص إنفاقا للوزارات لعام واحد فقط.

وسجلت بريطانيا 1148 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا في المملكة المتحدة حتى الساعة التاسعة صباح الثلاثاء “0900 بتوقيت غرينتش” مقابل 816 يوم الاثنين.

بينما بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في المملكة المتحدة 312789.