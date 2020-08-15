تتويج كوتينيو مع البايرن بدوري الأبطال سيرفد خزينة ليفربول بـ5 ملايين يورو من برشلونة

تتويج كوتينيو مع البايرن بدوري الأبطال سيرفد خزينة ليفربول بـ5 ملايين يورو من برشلونة

ألمانيا – ذكرت العديد من التقارير الصحفية أن فوز بايرن ميونخ الألماني بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم، سيكلف خزينة برشلونة الإسباني مبلغ 5 ملايين دولار.

وحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن برشلونة سيضطر لدفع 5 ملايين يورو لفريق ليفربول الإنجليزي، إذا نجح البرازيلي فيليب كوتينيو في الفوز بلقب “التشامبيونزليغ” مع الفريق البافاري الموسم الجاري.

ويلعب كوتينيو مع البايرن على سبيل الإعارة من برشلونة حتى نهاية دوري الأبطال هذا الموسم، وهو مرتبط بعقد مع الفريق الكتالوني حتى 2023.

وانتقل كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة في شتاء 2018، ويوجد بند في العقد المشترك بين برشلونة وليفربول ينص على تقاضي “الريدز” 5 ملايين يورو، إذا فاز كوتينيو بلقب دوري الأبطال في أحد موسمي 2018-2019 أو 2019-2020.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن البند لم يحدد الفريق الذي يحصد معه اللاعب البرازيلي لقب دوري الأبطال.

ونجح كوتينيو في تسجيل هدفين للفريق البافاري خلال الفوز التاريخي على برشلونة بنتيجة 8-2 ضمن ربع نهائي دوري الأبطال أمس الجمعة.

المصدر: وكالات