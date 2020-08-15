تشاووش أوغلو يلتقي بومبيو يوم الأحد لبحث الوضع شرقي المتوسط

تشاووش أوغلو يلتقي بومبيو يوم الأحد لبحث الوضع شرقي المتوسط

تركيا – يعتزم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، لقاء نظيره الأمريكي مايك بومبيو، لبحث آخر التطورات في شرقي المتوسط.

وأفادت مصادر دبلوماسية لوكالة “الأناضول” أمس، بأن الوزيرين سيلتقيان الأحد القادم في جمهورية الدومينيكان.

وأشار تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي بسويسرا، أن تركيا أيدت دائما الحوار والطرق السلمية لحل جميع قضايا المنطقة.

وفي وقت سابق، أكد بومبيو خلال لقائه مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، على ضرورة تخفيف حدة التوتر شرقي المتوسط.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد دعا لاجتماع كافة الدول من أجل التعاون والاتفاق على توزيع حصص عادلة يقبلها الجميع شرقي المتوسط.

المصدر: الأناضول