واشنطن – أفادت وسائل إعلام بأن الولايات المتحدة وإسرائيل توشكان على إبرام اتفاق يقضي بإبعاد التكنولوجيا الصينية عن المشاريع الخاصة بتطوير شبكات الاتصال من الجيل الخامس في إسرائيل.

ونقلت وكالة “رويترز” امس عن مسؤول أمريكي أن واشنطن وتل أبيب ستوقعان في غضون الأسابيع القليلة القادمة، على مذكرة تفاهم ستتعهد فيها إسرائيل بعدم استخدام التكنولوجيات الصينية في شبكات 5G الخاصة بها.

وجاء ذلك تأكيدا لخبر نشرته في وقت سابق من اليوم صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، نقلا عن مصدر حكومي أمريكي، مفاده أن إسرائيل على وشك الانضمام إلى مبادرة “الشبكة النظيفة” التي أعلنتها الخارجية الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأعرب مصدر الصحيفة عن تفاؤل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء اختيار إسرائيل “الموردين الموثوق بهم حصرا” لشبكاتها من الجيل الخامس، مشددا على أن ذلك يصب في مصلحة أمن إسرائيل القومي ومواطنيها وشركاتها.

المصدر: رويترز + جيروزاليم بوست